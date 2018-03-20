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Общество

Главный символ Нооруза. Как в Узгене готовят сумолек

Жительнице Узгена Жаннатхон Каримовой — 75 лет. У нее 10 детей, 40 внуков и 11 правнуков. Вот уже почти 50 лет она каждый год накануне Нооруза готовит главное угощение праздника — сумолек.

Жаннатхон Каримова раньше трудилась в местном совхозе рабочей. Сейчас, несмотря на преклонный возраст, активна и занимается частным предпринимательством. Она продает грунт для посадки растений. В этом году мэрия города Узгена выделила Жаннатхон Каримовой 5 тысяч сомов на приготовление сумолека.

На огне уже два казана. Каждый на 250 литров. Как отмечает Жаннатхон Каримова, в итоге к заврашнему утру получится один казан праздничного угощения.

В эти дни в Узгене проходит фестиваль дружбы и туризма. Завтра на главной узгенской площади всех желающих будут угощать сумолеком.
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