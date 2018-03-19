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Общество

Осужденным предлагают платить пособие по временной нетрудоспособности

В Кыргызстане предложили платить осужденным пособие по временной нетрудоспособности. Документ выставлен на общественное обсуждение.

Предлагается выплачивать осужденным женщинам пособия по беременности и родам, единовременное пособие — «балага сүйүнчү» и «балага жѳлѳк». Все лица, содержащиеся в исправительных колониях и привлеченные к оплачиваемому труду, могут рассчитывать на выплату пособий по временной нетрудоспособности.

Пособия предлагают выплачивать за счет страховых взносов организаций, в которых трудятся осужденные, в Социальный фонд КР на случай их временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

В ГСИН считают, что число осужденных женщин, имеющих право на получение пособий по беременности и родам, относительно небольшое и не повлечет существенных бюджетных расходов.

В случае принятия документа осужденные после освобождения будут иметь больше шансов на адаптацию в обществе. Если предложение поддержат, оно вступит в силу 1 января 2019 года.
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