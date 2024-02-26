Каждый пятый кыргызстанец получает услуги по линии Минтруда

Каждый пятый кыргызстанец получает услуги по линии Министерства труда, социального обеспечения и миграции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как отметила министр Гулнара Баатырова на коллегии по итогам деятельности ведомства в 2023 году, услуги получают более 1 миллиона 490 тысяч человек, или около 21 процента населения республики.

«В том числе пособия и компенсации получили 607,4 тысячи человек. Благодаря активным мерам занятости и трудоустройства на 16,5 процента уменьшилось число нуждающихся семей, получавших пособие «үй-бүлөгө көмөк». Средний размер этого пособия составил 1 тысячу 359,4 сома. При этом 91,3 процента семей, получающих это пособие, оплачивают электрическую энергию по льготному тарифу», — сказала она.

Также в прошлом году на 12,6 процента выросла численность получателей единовременного пособия при рождении ребенка «балага сүйүнчү». Оно назначается всем новорожденным в едином размере — 4 тысячи сомов. В случае рождения трех и более детей на каждого ребенка выплачивается 50 тысяч сомов.

Всего на выплату государственных пособий из средств республиканского бюджета выделено 14 миллиардов 72 миллиона сомов.