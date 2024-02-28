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Общество

В Кыргызстане появится электронная система классификации осужденных

В Кыргызстане в целях улучшения механизма применения условно-досрочного освобождения разрабатывается электронная система оценки рисков и классификации осужденных лиц. Об этом сообщает Служба исполнения наказаний.

Отмечается, что нововведения позволят более эффективно проводить оценку степени исправления заключенных и их подготовку к последующему возвращению в общество.

Система также поможет спрогнозировать вероятность правопослушного поведения заключенного после освобождения и исключить или минимизировать возможность повторного совершения преступления.

Кроме того, СИН привела статистику, согласно которой в 2023 году суды приняли решение об условно-досрочном освобождении 174 осужденных. При этом в ведомстве уточнили, что данная мера распространяется на заключенных, которые продемонстрировали положительные изменения в своем поведении, взяли на себя ответственность за совершенные деяния и показали готовность к возвращению в общество как воспитанные и ответственные члены.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287746/
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