Осужденным тайно передавали телефоны. Уволен начальник отдела СИЗО-5 Оша

Выявлена и пресечена противоправная деятельность сотрудников следственных изоляторов. Об этом сообщила пресс-служба Службы исполнения наказаний.

По ее данным, контролер СИЗО-1 города Бишкека Ж.Т.А. за денежные вознаграждения неоднократно тайно проносил мобильные телефоны в следственный изолятор для содержащихся под стражей.

Чтобы телефоны не нашли во время плановых обысков, Ж.Т.А. прятал их и после возвращал обвиняемым. По факту СИН проводит служебное расследование.

Также начальник отдела СИЗО-5 города Оша Т.К.М. за 20 тысяч сомов тайно пронес мобильный телефон в следственный изолятор обвиняемому Д.М.В. По результатам служебного расследования начальник уволен со службы в СИН.