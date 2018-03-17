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Общество

ОСАГО могут ввести уже с 1 сентября 2018 года. Покупать полис будут не все

Госфиннадзор предлагает внести поправки в закон об ОСАГО. В частности, срок вступления в силу закона хотят перенести на 1 сентября 2018 года. Поправки в закон уже вынесены на общественное обсуждение.

Отмечается, что, согласно первой редакции, закон об ОСАГО должен был вступить в силу с 7 февраля 2016 года. Однако в связи с ухудшением экономической ситуации в республике по инициативе Жогорку Кенеша приняты поправки, в соответствии с которыми начало его действия перенесли на 7 февраля 2019 года.

Госфиннадзор новыми поправками в закон об ОСАГО предлагает устранить пробелы.

Предлагается к числу обязательных документов для управления транспортным средством добавить полис страхования гражданской ответственности. За его отсутствие предусмотрен штраф. При этом до вступления закона об ОСАГО в силу страховые компании просто не могут выдавать эти полисы.

«Владельцы автотранспортных средств могут оказаться в затруднительном положении. Такая ситуация может привести к панике среди водителей и социальному напряжению. Поэтому законопроектом предлагается изменить сроки вступления в силу закона на 1 сентября 2018 года», — говорится в справке-обосновании.

При этом будет установлен «переходный период» до 1 января 2019 года. В течение этого времени страховые организации начнут заключать договоры ОСАГО, но штрафов за отсутствие полиса не будет. За четыре месяца владельцы авто смогут выбрать страховую организацию и заключить договор страхования.

Кроме того, предлагается дополнить закон перечнем транспортных средств, для которых не нужен полис ОСАГО. Так, в закон хотят включить статью, по которой обязанность по страхованию гражданско-правовой ответственности не распространяется:

— на владельцев транспортных средств с рабочим объемом двигателя менее 50 кубических сантиметров или максимальной конструктивной скоростью менее 50 километров в час;

— транспортных средств с грузоподъемностью менее 500 килограммов с электродвигателем, предназначенных для движения по автомобильным дорогам общего пользования;

— транспортных средств военного назначения, используемых Вооруженными силами;

— транспортных средств, используемых в ходе соревнований, испытаний или учебной езды в специально отведенных для этого местах.

Кроме того, предлагается прописать норму, по которой страховщик не может отказать заявителю в заключении договора ОСАГО. А автовладелец может оформить полис в режиме онлайн.

Законопроектом вводится понятие «Бюро по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств». Это некоммерческая организация, которая будет защищать интересы потерпевших и обеспечивать функционирование системы обязательного страхования. В эту организацию будут входить все страховые организации, которые будут выдавать полисы ОСАГО. Именно бюро будет управлять автоматизированной информационной системой ОСАГО и фондом гарантийных выплат.
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