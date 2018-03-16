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Общество

Холси Роджерс: Образование многое обещает, но часто этого не дает

«Образование много обещает, но слишком часто этого не дает», — заявил сегодня во время презентации доклада Всемирного банка об образовании один из авторов доклада Холси Роджерс.

По его словам, даже если система образования будет давать навыки людям, но не будет развития экономики и бизнеса, то молодые люди не смогут применить свои навыки. Поэтому образование важно, но этого не достаточно для того, чтобы дать потенциал.

Важно не количество лет, проведенных в школе, а качество образования, которое получит ребенок.

Холси Роджерс
«Дети из малоимущих домохозяйств, если и попали в школу, все равно чувствуют себя обездоленными. Бедность приводит к тому, что ребенок меньше готов к учебе. Он уже изначально подготовлен к тому, что будет плохо успевать в школе. К тому же в системе образования не достаточно времени, которое отводится той или иной теме. Часто учителя даже не успевают осветить необходимый материал, который должны знать шестиклассники», — отметил Холси Роджерс.

В качестве рекомендаций по улучшению качества обучения для начала стоит оценить систему обучения, чтобы точно понять, что же нужно менять.

Холси Роджерс

Кроме того, стоит сделать так, чтобы все уровни власти работали над улучшением качества обучения.

«Нужно обнародовать для общественности данные не только по детям, которые не ходят в школу, но и по тем, которые находятся в школе, но не учатся. Действуйте на основании доказательств, чтобы школы работали для всех учащихся. Убедитесь, что все подготовлены и мотивированы. Нужно делать вклад в развитие дошкольного образования, чтобы дети приходили в школу подготовленными», — отметил он.

«Кроме того, нужно сделать так, чтобы учителя были квалифицированными и мотивированными. Должна быть координация участников, чтобы вся система работала на обучение. Решения должны быть как на уровне школы, так и на уровне системы», — заключил Холси Роджерс.
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