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Общество

Инвестор из Непала призвал сделать Кыргызстан туристическим хабом

Фото AFP 2018/PRAKASH MATHEMA. Миллиардер из Непала Бинод Чаудхари

Инвестор из Непала Бинод Чаудхари призвал сегодня на пресс-конференции развивать туризм в Кыргызстане.

По его словам, он был тут в 2017-м на саммите по сохранению снежного барса, и у него остались теплые воспоминания. «Сразу увидел, что у КР есть возможность стать туристическим хабом. Предложил развивать гостиничный бизнес, — сказал Бинод Чаудхари. — Около 40 лет назад в Непале разработали проект, касающийся тигров. Теперь наша страна привлекает со всего мира туристов, желающих наблюдать за ними. Почему бы КР не стать такой же страной для любителей снежного барса?»

Инвестор отметил, что у Кыргызстана хорошее географическое положение, но он пока мало связан с остальным миром. Надо поставить задачу улучшить эту ситуацию. Непальская столица Катманду — большой хаб, и для Бишкека нет причин, чтобы не стать таким же. «Бишкек в получасе полета от Катманду, а мне потребовался целый день, чтобы добраться сюда», — отметил Бинод Чаудхари.

Он добавил, что у КР высокий промышленный потенциал и можно производить здесь качественную брендированную продукцию. «Иногда нужен всего один бренд, чтобы страна перешла на новый уровень развития, — сказал Бинод Чаудхари. — Сегодня встречусь с премьер-министром КР. Наша компания открыта для сотрудничества. Изучаем все варианты. Возможно, построим здесь завод. Также постараюсь привлечь в КР других инвесторов».

Единственный миллиардер Непала Бинод Чоудхари попал в список Forbes в 2013 году. На то, чтобы создать в одной из беднейших стран мира империю в 80 компаний, работающих в 11 секторах, ему потребовалось 40 лет.
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