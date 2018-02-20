Школа от ТВЕА. Как меняли подрядчиков и теряли миллионы

ИА «24.kg» писало, на что потратили грант от китайской компании ТВЕА в $20,3 миллиона. Напомним, компания обещала от имени президента ТВЕА построить для кыргызстанцев две школы — на юге и на севере — за $2 миллиона сомов.

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По факту построили только одну — в жилмассиве «Калыс-Ордо». Грант не покрыл всех расходов, а подрядчики до сих пор не отчитались за проект.

Как меняли подрядчиков

Начальник Общественно-государственного управления капитального строительства мэрии Бишкека Сталбек Омурканов рассказал ИА «24.kg», что за время строительства сменилось три подрядчика. Согласно меморандуму о сотрудничестве между мэрией и ТВЕА, последней предоставлялась возможность свободного выбора подрядной организации на проектирование и производство строительных работ, по завершении которых ТВЕА передала построенное здание школы на баланс Управления муниципальной собственности.

ТВЕА в качестве подрядчика привлекла ОсОО «Альто групп», так как оно работало с китайскими материалами.

Изначально предлагалось построить школу по новейшей технологии с использованием легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). «Мы уже на такие грабли наступали. Для нашего климата такое не подходит. Сначала предлагали построить одноэтажные корпуса из китайских материалов. Китайцы обещали, что подведут проект под наши стандарты. Если бы возводили ЛСТК, осталось бы еще 200 тысяч сомов. На них мы хотели отремонтировать детский сад № 56. Техсовет не одобрил облегченную конструкцию. По сейсмике, по погодным условиям проект не подходил. Мы согласились только на капитальное строительство», — рассказал Сталбек Омурканов.

По смете стоимость школы оценили в 346 миллионов сомов. ТВЕА выделила только 137 миллионов. Городским властям следовало найти оставшееся, чтобы завершить строительство.

Однако «Альто групп» не справилась с задачей. В 2016 году подрядчика отстранили от проекта. ТВЕА нашла новую компанию — ОсОО «Главстрой».

«$1 миллион уже перечислили «Альто групп». Вторая часть в $988 тысяч предназначалась на завершение строительства. $12 тысяч ТВЕА забрала в качестве технического надзора. Она сама перечисляла деньги подрядчикам», — отметил Сталбек Омурканов.

Позже ОГУКС распрощались и с ОсОО «Главстрой», которое сделало брак в кирпичной кладке. «Мы категорически отказались принимать объект и заставили разобрать четыре блока. Теперь они требуют подтвердить выполненную работу, но брак подтверждать мы не собираемся», — пояснил Сталбек Омурканов.

Навар на строительстве школ

Строительство школы завершало ОсОО «Айкол-Строй». Компания работала с начала проекта как субподрядчик. «Только 104,3 миллиона сомов потребовалось на здание, еще 20 миллионов сомов на инженерные сети. Мы предлагали заключить трехсторонний договор. Китайская сторона отказалась», — сказал начальник ОГУКС.

«Альто групп» до сих пор не отчиталась о потраченном $1 миллионе.

ОГУКС мэрии Бишкека написало письмо Темирлану Бримкулову, как куратору реализации проекта ТВЕА, чтобы получить отчет о потраченных средствах. Ответа не последовало.

«Китайская сторона взяла $12 тысяч на технадзор, но по факту его проводим мы. Подрядчики не могут представить документы, на что потратили деньги. В Госстрое есть свои стандарты определения стоимости материалов, нормативов, часов. Рыночная цена в этом случае не действует. Необходимо прикрепить счета-фактуры с завода. Проблема в том, что грантовые деньги проверить никто не может», — отметил чиновник.

К ОсОО «Айкол-Строй» у Счетной палаты КР ранее уже были вопросы по строительству школы в жилмассиве «Дордой».

По результатам планового аудита установлено завышение стоимости выполненных работ на 19,6 миллиона сомов. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело.

Продолжается расследование строительства школы и в «Калыс-Ордо». Согласно договору, ОсОО «А.С.» должно завершить работы за счет $700 тысяч китайской компании. Однако должностные лица ОГУКС в сговоре с сотрудниками городского финансового управления мэрии Бишкека составили фиктивный дополнительный договор и незаконно перечислили 91,5 миллиона сомов бюджетных средств на счет ОсОО «А.С.» якобы на продолжение строительства школы.

Судя по всему, Генеральная прокуратура под ОсОО «А.С.» подразумевает именно ОсОО «Айкол-Строй».

К ТВЕА претензий нет

В китайской компании ИА «24.kg» рассказали свою версию реализации проекта. Там виновными называют городские власти. Несмотря на то что заключен меморандум, первый раз подрядчика определяло ОГУКС. ТВЕА перевела на его счет $1 миллион еще в апреле 2015 года. Однако полгода работы не начинались.

Фото ТВЕА. Работы на участке начались только в октябре 2015 года.

После уже инвестор привлек подрядчика. Но, как рассказали в китайской компании, ОГУКС ставила преграды, чтобы привлечь свою фирму. Ею и стала «Айкол-Строй». ТВЕА предлагала перевести деньги на счет мэрии, но чиновники отказались, чтобы миновать закон о государственных закупках.

По большому счету китайская сторона выполнила условия договора — $2 миллиона предоставлены Кыргызстану. Мэрия Бишкека отписала, что претензий к ТВЕА в части выделения денег не имеет. Компания же так и не получила отчета от ОГУКС, как подрядчики использовали средства. Из трех компаний акты выполненных работ сдал только «Главстрой».

Теперь разбираться в проекте предстоит Генеральной прокуратуре.

Само соглашение с ТВЕА и Эксимбанком Китая заключено не в пользу Кыргызстана. В нем указано, что в случае возникновения споров решаться они будут по законодательству КНР, а все суды будут проходить в Гонконге.