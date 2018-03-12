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Общество

Временную или постоянную прописку можно будет оформить через Интернет

Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение поправки в закон о внутренней миграции. Документом предлагается автоматизировать процесс временной или постоянной прописки.

Проектом предлагается изменить понятие «место пребывания» на «место временного жительства». Кроме того, действующий закон предлагают дополнить абзацем, согласно которому регистрационный учет граждан Кыргызстана по месту жительства и месту пребывания — деятельность уполномоченного органа, определяемого правительством.

Закон о внутренней миграции устанавливает необходимость предоставления в уполномоченный орган ряда документов.

Однако Государственной регистрационной службой планируется внедрить автоматизированную систему регистрации места жительства и места пребывания граждан. Также граждане смогут зарегистрироваться посредством Интернета.

Проект предлагается дополнить абзацем о том, что граждане без определенного места жительства могут быть зарегистрированы в нежилом помещении органа МСУ. Предлагается сократить и сроки регистрации граждан. Сейчас этот процесс должен занимать не более трех рабочих дней со дня предъявления документов. Срок регистрации граждан предлагается установить в день обращения.
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