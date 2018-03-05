Черный список судей. Версия правозащитников, адвокатов и юристов

Правозащитники вместе с адвокатским сообществом создали список судей, которые, по их мнению, являются коррумпированными и выполняют политические заказы. Об этом сегодня на митинге в поддержку президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова заявила глава Института общественного анализа Рита Карасартова.

Читайте по теме Митинг в Бишкеке. Активисты заявляют о своей поддержке Сооронбая Жээнбекова

По ее словам, в черный список также вошли те судьи, которые вели разбирательства в отношении СМИ.

«Этот список мы сформировали совместно с адвокатами, которые участвовали в процессах. Мы просим главу государства не переназначать этих судей, поскольку они удовлетворяли миллионные иски против журналистов и СМИ. Эти судьи не только закон попирали, но и не исполняли постановление пленума Верховного суда. Мы хотим передать этот список президенту страны», — сказала Рита Карасартова.

В черный список коррумпированных и ангажированных властью вошли 23 судьи Первомайского, Октябрьского районных судов, а также Бишкекского городского и Верховного судов.

Октябрьский районный суд Бишкека:

Кымбат Архарова,

Альбина Джеенбекова,

Гульчехра Оморова.

Первомайский районный суд Бишкека:

Алмаз Калыбаев,

Эрнис уулу Айбек.

Бишкекский городской суд:

Аида Манджиева,

Бермет Толубаева,

Эрмек Бейсекеев,

Алмазбек Кудайбергенов,

Назгуль Илиязова,

Ирина Воронцова.

Верховный суд Кыргызской Республики:

Джамалкан Исакова,

Дильбар Кульматова,

Дилара Арстанбаева,

Галина Уметалиева,

Нургуль Сатыбалдиева,

Нургуль Асанова,

Болотбек Батыралиев,

Маргарита Мельникова,

Памирдин Жумагулов,

Айдарбек Алымкулов.