Черный список судей. Версия правозащитников, адвокатов и юристов

Правозащитники вместе с адвокатским сообществом создали список судей, которые, по их мнению, являются коррумпированными и выполняют политические заказы. Об этом сегодня на митинге в поддержку президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова заявила глава Института общественного анализа Рита Карасартова.
По ее словам, в черный список также вошли те судьи, которые вели разбирательства в отношении СМИ.
«Этот список мы сформировали совместно с адвокатами, которые участвовали в процессах. Мы просим главу государства не переназначать этих судей, поскольку они удовлетворяли миллионные иски против журналистов и СМИ. Эти судьи не только закон попирали, но и не исполняли постановление пленума Верховного суда. Мы хотим передать этот список президенту страны», — сказала Рита Карасартова.
В черный список коррумпированных и ангажированных властью вошли 23 судьи Первомайского, Октябрьского районных судов, а также Бишкекского городского и Верховного судов.
Октябрьский районный суд Бишкека:
Кымбат Архарова,
Альбина Джеенбекова,
Гульчехра Оморова.
Первомайский районный суд Бишкека:
Алмаз Калыбаев,
Эрнис уулу Айбек.
Бишкекский городской суд:
Аида Манджиева,
Бермет Толубаева,
Эрмек Бейсекеев,
Алмазбек Кудайбергенов,
Назгуль Илиязова,
Ирина Воронцова.
Верховный суд Кыргызской Республики:
Джамалкан Исакова,
Дильбар Кульматова,
Дилара Арстанбаева,
Галина Уметалиева,
Нургуль Сатыбалдиева,
Нургуль Асанова,
Болотбек Батыралиев,
Маргарита Мельникова,
Памирдин Жумагулов,
Айдарбек Алымкулов.