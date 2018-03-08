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Общество

Женщины Кыргызстана. Самые интересные цифры и факты

Национальный статистический комитет Кыргызстана представил данные о женщинах нашей страны.

По его данным, на протяжении длительного времени удельный вес женщин в населении республики остается неизменным — 50,5 процента. Нас всегда немного больше, чем мужчин — на 195,4 тысячи.

Большая часть женщин проживает в селах. Каждая пятая женщина живет в Ошской или Джалал-Абадской областях, а каждая шестая — в Бишкеке.

В 2016 году в брак вступило 47,8 тысячи женщин. Создавать семьи женщины предпочитают в возрасте 18—25 лет. При этом каждая вторая, заключившая брак, находилась в возрасте 20-24 лет, каждая пятая — в возрасте 18-19 лет. Средний возраст вступления женщин в первый брак в 2016 году составил 23,7 лет, в повторный — 36,8 года.
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