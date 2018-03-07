Новые штрафы? Как заставят кыргызстанцев страховать жилье

Пожары и стихийные бедствия продолжают уничтожать жилье кыргызстанцев. Но чужая беда ничему не учит. Несмотря на то что в республике два года назад принят Закон «Об обязательном страховании жилья от пожаров и стихийных бедствий», люди не торопятся обезопасить свои жилища.

Добровольно-обязательно

За 2017 год в южном регионе КР активизация и сход оползня зафиксированы 162 раза. В том числе 69 оползней создали чрезвычайные ситуации, повлекшие человеческие жертвы (34 человека) и материальный ущерб (670 миллионов сомов).

По данным МЧС, количество оползней с 1970-го по 2017-й увеличилось в 8 раз.Эти данные должны были насторожить местных жителей. Однако отсутствие штрафов не способствует уплате скромных взносов.

В сельской местности, напомним, сумма страхового взноса составляет всего 600 сомов в год, а выплата при наступлении страхового случая — до 500 тысяч. В городах же взнос составляет 1,2 тысячи сомов в год, ответственность — до 1 миллиона сомов.

По данным Государственной страховой компании, за 2016 год они заключили 10,8 тысячи договоров, а за 2017-й — уже 65,5 тысячи.

Тем не менее действенных результатов в парламенте не видят.

За два года обязательным страхованием охвачено менее 10 процентов жилого фонда республики.

Пригласить частников

Для удобства горожан депутаты разработали поправки в закон. В частности, исключается понятие государственной страховой организации.

Объясняется это тем, что наличие только одного поставщика создает дискриминирующие условия для всех страховых компаний, в то время как для Государственной страховой организации создаются благоприятные условия.

При этом государство гарантирует предпринимателям равные права и возможности, а также создание условий для развития конкуренции.

«Мы хотим предложить участие частным страховым компаниям, чтобы у народа был больший выбор», — заметила депутат парламента Эльвира Сурабалдиева.

Правда, об условиях и стоимости частных услуг инициаторы законопроекта пока ничего сказать не могут.

Согласны ли будут предприниматели страховать жилье за ту же стоимость, что и госкомпания?

«Когда много игроков на рынке, цены как раз падают, а не увеличиваются. Если же игроков 1-2, то они диктуют и вынуждают соглашаться иногда на заведомо невыгодные условия. В конечном итоге это должно быть удобно и выгодно нашим гражданам», — надеется нардеп.

«У людей будет выбор, они сами будут искать, где дешевле. Ведь государство и суммы выплат тоже не очень большие предлагает. Это вопрос выбора, чтобы не было монополии и была конкурентоспособность. Если частники будут предоставлять более качественную услугу, то почему бы и нет», — отметила Эльвира Сурабалдиева.

Тогда и государственная компания подтянется, и частники не будут с ценами загибать. Страна маленькая, недобросовестные компании станут быстро известны. Однажды испорченная репутация — и клиент к таким больше не пойдет. Эльвира Сурабалдиева

Парламентарий призналась: в государственной компании она не страховала свое жилье. А значит, тоже не соблюдает закон, принятый Жогорку Кенешем два года назад. Чего уж ждать от простых граждан, да еще живущих в глубинке?

«Недавно на семейном совете мы обсуждали вопрос страхования жилья и автомобиля, и выбираем, если честно, среди частных компаний», — сказала ИА «24.kg» Эльвира Сурабалдиева.

А нужно ли это бизнесу?

Мы изначально заявляли о том, что надо выработать механизм и допустить частников на рынок, чтобы была конкуренция. И практика показала: мы были правы. Олег Мороз

25 метров

Эксперт, ранее работавший в страховой компании, Олег Мороз вспоминает: «Частные компании просили несколько лет назад доверить им страхование жилья, однако тогда решили создать государственную компанию. Но механизмов реализации этого закона до сих пор нет. Меня, как владельца, никто не заставит идти и застраховать свой дом или квартиру: штрафа нет».«В госкомпанию вложили денежные средства, наняли сотрудников, открыли офисы, создали филиалы в регионах. А люди не пошли страховаться, значит, государство понесло убытки. Кто-нибудь ответил за это? Нет, конечно. Закон нежизнеспособен и сегодня. Страховым случаем, к примеру, является ветер силойв секунду. Но таких ветров у нас практически не бывает, единичные случаи», — отметил Олег Мороз.

«Надо заставить закон работать, чтобы люди знали: им это выгодно. И при наступлении страхового случая компенсации им будут реально выплачены. И страховым компаниям, разумеется, это должно быть выгодно», — добавил он.

Частники однозначно не будут действовать, как государство (которое оформляет страховые полисы без выезда на место). Пока представители бизнеса не выедут на место и не осмотрят жилье, его никто не будет страховать.

И вряд ли кто-то предоставит стопроцентные и даже частичные льготы социально уязвимым слоям населения, как это сегодня делает правительство КР.

Без штрафов никак

Изменить ситуацию, по его словам, может только введение штрафов.

«Страховые компании не хотят заниматься подобными вещами из-за маленького размера страховой премии. Население тоже неактивно идет на страхование. У самой госкомпании сегодня большие проблемы. Без поддержки парламента и внесения поправок в законы она либо перестанет работать через несколько лет, либо так и будет жить на подсосе у государства и бюджета», — заявлял ранее депутат парламента Азамат Арапбаев.Какая сумма заставит человека застраховать свое жилье?

«Он должен быть эквивалентен хотя бы сумме взноса. 600 или 1,2 тысячи сомов, думаю, будет достаточно. Чем платить штраф, человек решит застраховать свое жилье», — сказал нардеп ИА «24.kg».

Пока это предложение остается в разряде идей. Но в ближайшее время депутаты намерены его оформить в виде законопроекта.

В ГСО же заверяют, что работают над информированием граждан. Просто те за 25 лет после развала Союза утратили культуру страхования.