Кто может в Кыргызстане бесплатно застраховать свое жилье?

В Кыргызстане действует право на бесплатное льготное страхование имущества от пожара и стихийных бедствий для людей с инвалидностью I и II групп.
Одной из получивших страховку по данному праву стала жительница Бишкека Венера Сулейманова, чей дом пострадал от пожара.
Возгорание, вызванное коротким замыканием электропроводки, охватило жилое помещение женщины и причинило ей значительный материальный ущерб.
У женщины инвалидность II группы. Благодаря рекомендации квартального уполномоченного она заранее обратилась в Государственную страховую организацию (ГСО) и бесплатно застраховала свое жилье по программе обязательного страхования жилых помещений (ОСЖ).
Все необходимые документы, включая акт пожарной службы, переданы в ГСО 16 июля, а 24 июля женщине выплачено полное страховое возмещение в размере 849 тысяч 29 сомов.
За шесть месяцев 2025 года объем выплат по страховым случаям составил 29,6 миллиона сомов по 211 случаям. Количество заключенных договоров достигло 60 тысяч 797. По данным на 1 июня, в КР действует 331,5 тысячи договоров обязательного страхования жилья от пожаров и стихийных бедствий.