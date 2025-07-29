Кто может в Кыргызстане бесплатно застраховать свое жилье?

В Кыргызстане действует право на бесплатное льготное страхование имущества от пожара и стихийных бедствий для людей с инвалидностью I и II групп.

Одной из получивших страховку по данному праву стала жительница Бишкека Венера Сулейманова, чей дом пострадал от пожара.

Возгорание, вызванное коротким замыканием электропроводки, охватило жилое помещение женщины и причинило ей значительный материальный ущерб.

У женщины инвалидность II группы. Благодаря рекомендации квартального уполномоченного она заранее обратилась в Государственную страховую организацию (ГСО) и бесплатно застраховала свое жилье по программе обязательного страхования жилых помещений (ОСЖ).

Все необходимые документы, включая акт пожарной службы, переданы в ГСО 16 июля, а 24 июля женщине выплачено полное страховое возмещение в размере 849 тысяч 29 сомов.

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За шесть месяцев 2025 года объем выплат по страховым случаям составил 29,6 миллиона сомов по 211 случаям. Количество заключенных договоров достигло 60 тысяч 797. По данным на 1 июня, в КР действует 331,5 тысячи договоров обязательного страхования жилья от пожаров и стихийных бедствий.