13:31
USD 87.30
EUR 101.96
RUB 1.10
Общество

Кто может в Кыргызстане бесплатно застраховать свое жилье?

В Кыргызстане действует право на бесплатное льготное страхование имущества от пожара и стихийных бедствий для людей с инвалидностью I и II групп. 

Одной из получивших страховку по данному праву стала жительница Бишкека Венера Сулейманова, чей дом пострадал от пожара. 

Возгорание, вызванное коротким замыканием электропроводки, охватило жилое помещение женщины и причинило ей значительный материальный ущерб.

У женщины инвалидность II группы. Благодаря рекомендации квартального уполномоченного она заранее обратилась в Государственную страховую организацию (ГСО) и бесплатно застраховала свое жилье по программе обязательного страхования жилых помещений (ОСЖ).

Все необходимые документы, включая акт пожарной службы, переданы в ГСО 16 июля, а 24 июля женщине выплачено полное страховое возмещение в размере 849 тысяч 29 сомов.

Читайте по теме
Разгул стихии. Как застраховать и получить компенсацию за жилье в Кыргызстане

За шесть месяцев 2025 года объем выплат по страховым случаям составил 29,6 миллиона сомов по 211 случаям. Количество заключенных договоров достигло 60 тысяч 797. По данным на 1 июня, в КР действует 331,5 тысячи договоров обязательного страхования жилья от пожаров и стихийных бедствий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337804/
просмотров: 744
Версия для печати
Материалы по теме
На территории школы в Таш-Добо произошел пожар
Разгул стихии. Как застраховать и получить компенсацию за жилье в Кыргызстане
В Турции 10 человек погибли при тушении лесного пожара
В Бишкеке горит склад
Крупный пожар в Джалал-Абаде потушен
Горит центральный парк Джалал-Абада
Пожар на территории школы № 5 в Бишкеке: горел строительный мусор
Лесные пожары в Канаде уничтожили территорию размером с Хорватию
В Кок-Жангаке пострадавшие от пожара семьи получили ключи от новых домов
Пожар на рынке в селе Куршаб Ошской области локализовали
Популярные новости
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
На&nbsp;Иссык-Куле призывают местных жителей отказаться от&nbsp;незаконных поборов На Иссык-Куле призывают местных жителей отказаться от незаконных поборов
Разгул стихии. Как застраховать и&nbsp;получить компенсацию за&nbsp;жилье в&nbsp;Кыргызстане Разгул стихии. Как застраховать и получить компенсацию за жилье в Кыргызстане
Неделя-24. Как будут изымать землю у&nbsp;людей, о&nbsp;возможной засухе и&nbsp;аномальной жаре Неделя-24. Как будут изымать землю у людей, о возможной засухе и аномальной жаре
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; продлил выгодные условия по&nbsp;исламским продуктам до&nbsp;конца года «Айыл Банк» продлил выгодные условия по исламским продуктам до конца года
Как Beeline вносит вклад в&nbsp;устойчивое развитие Кыргызстана Как Beeline вносит вклад в устойчивое развитие Кыргызстана
Exclusive от&nbsp;MEGA! Ваш номер&nbsp;&mdash; ваша визитная карточка Exclusive от MEGA! Ваш номер — ваша визитная карточка
BAKAI BANK GREEN отметил два года и&nbsp;запустил бизнес-зону с&nbsp;полным спектром услуг BAKAI BANK GREEN отметил два года и запустил бизнес-зону с полным спектром услуг
29 июля, вторник
13:14
В Казахстане туристов будут считать по-новому: с помощью мобильных данных В Казахстане туристов будут считать по-новому: с помощь...
12:56
Изменения в миграционной политике для кыргызстанцев обсудили в Госдепе
12:52
Исторические артефакты на дне озера Иссык-Куль обнаружили водолазы МЧС
12:31
Стрельба в небоскребе в Нью-Йорке: есть погибшие и раненые
12:27
Хранить — тоже преступление. В Кыргызстане ужесточили борьбу с экстремизмом