Более 127 миллионов сомов страховых выплат получили кыргызстанцы

На сегодня общая сумма страховых выплат гражданам составила 127 миллионов 653 тысячи 745,51 сома, такие показатели отражают рост доверия к системе государственного страхования. Об этом сообщает ОАО «Государственная страховая организация».

По данным ГСО, по программе страхования жилья от пожаров и стихийных бедствий зарегистрировано 236 страховых случаев. Сумма выплат составила 30 миллионов 561 тысячу 946 сомов, из них 27 миллионов 580 тысяч 319 сомов направлены владельцам 145 домов, пострадавшим от пожара. Для сравнения: в 2024 году выплаты составили 69,5 миллиона сомов. Рост почти в два раза свидетельствует об усилении социальной поддержки населения.

По ОСАГО за 11 месяцев 2025 года зафиксировано 758 страховых случаев. Общая сумма выплат составила 71 миллион 838 тысяч 635,48 сома.

В ГСО отмечают, что государственная система страхования играет важную роль в защите граждан и снижении финансовых последствий чрезвычайных ситуаций. Страховые механизмы позволяют оперативно восстановить пострадавшее имущество и поддерживать устойчивость семейных бюджетов и экономики в целом.