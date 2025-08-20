В Кыргызстане застраховано менее 30 процентов жилого фонда

По состоянию на 20 августа, застраховано менее 30 процентов жилого фонда Кыргызстана. Об этом сообщили в ОАО «Государственная страховая организация».

По данным компании, общее количество жилых помещений в республике составляет 1 миллион 251 тысячу 515 единиц.

При этом на сегодняшний день количество действующих договоров по обязательному страхованию жилья составляет 372 тысячи 213, что охватывает 29,7 процента от общего жилищного фонда. Год назад этот показатель составлял всего 12,3 процента.

Наиболее высокие показатели по страхованию жилья демонстрируют:

Джалал-Абадская область — 37,1 процента;

Ошская область — 35,7 процента;

Таласская область — 33,1 процента.

В 2025 году было произведено 183 страховые выплаты на сумму 20,27 миллиона сомов.

Закон «Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий» был принят в КР в 2015 году.