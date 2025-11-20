10:14
Общество

Более 108 миллионов сомов выплатил Кыргызгосстрах пострадавшим гражданам

Страховые выплаты на сумму более 108,8 миллиона сомов получили граждане за 10 месяцев 2025 года от ОАО «Государственная страховая организация».

По данным компании, основную долю выплат составили страховые случаи, имеющие высокое социальное и экономическое значение.

  • По ОСАГО выплачено 57,2 миллиона сомов 618 гражданам.
  • По обязательному страхованию жилья выплачено 27,9 миллиона сомов 223 гражданам. Поддержка семей, пострадавших от природных катастроф и чрезвычайных ситуаций, остается одним из ключевых направлений деятельности ОАО «ГСО».
  • По страховым случаям, связанным с пожарами, 132 гражданам выплачено 24,9 миллиона сомов.

С учетом всех других страховых случаев общий объем выплат составил 108 миллионов 816,3 тысячи сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351581/
