Казахстан снизит налоги для бедных в 10 раз

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пообещал в 10 раз снизить налоги с 1 января 2019 года. Об этом сообщила lenta.ru со ссылкой на портал Tengrinews.

«Для поддержки казахстанцев, получающих относительно низкую зарплату, с 1 января 2019 года предлагаю снизить налоговую нагрузку в десять раз и облагать их налогом в размере 1 процента», — сказал президент на заседании парламента.

Льготы по индивидуальному налогу введут для тех, кто получает зарплату менее 25-кратного минимального расчетного показателя в месяц (аналог российского минимального размера оплаты труда).

Высвободившиеся средства в результате подобного налогового маневра пойдут на увеличение зарплат казахстанцев, при этом нагрузка на работодателя повышена не будет.

Высвобождаемые средства от такого снижения будут направлены на увеличение оплаты их труда. В результате у не менее одной трети наемных работников страны — это более двух миллионов человек — вырастет заработная плата без увеличения нагрузки на работодателей. Нурсултан Назарбаев

Президент также отметил, что в дальнейшем правительству следует изучить возможность перехода к прогрессивной шкале налогообложения.

Российские власти, говорится в сообщении, к введению прогрессивной шкалы налогообложения относятся настороженно, например, президент России Владимир Путин убежден, что добиться справедливого перераспределения ресурсов можно другим способом.