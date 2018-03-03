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Общество

Нарына Айыпа обязали опровергнуть статью из Zanoza. kg на своем авторском сайте

Октябрьский райсуд Бишкека обязал Нарына Айыпа разместить текст опровержения на статью, из-за которой генеральный прокурор страны ранее подал иск в защиту чести и достоинства теперь уже экс-президента Алмазбека Атамбаева на авторском сайте журналиста.

Напомним, также по решению суда Общественному фонду «ПроМедиа» — учредителю сайта Zanoza.kg запрещено использовать этот торговый знак.

Как объяснил ИА «24.kg» представитель Алмазбека Атамбаева Нурбек Сыдыков, Нарын Айып обратился в суд с заявлением об изменении способа и порядка исполнения решения Октябрьского райсуда, поскольку текст опровержения не может быть опубликован на сайте Zanoza.kg, которого уже нет.

Журналисту нужно опровергнуть свою статью «Миллионы от президента: за чей счет банкет на самом деле?» от 22 октября 2015 года, разместив текст результативной части решения суда на сайте Narynaiyp.com.

Медиаэксперты считают, что после опровержения Алмазбек Атамбаев отзовет материальные претензии к журналисту. Они, напомним, составляют в целом 9 миллионов сомов.

Ранее решался вопрос о выставлении одной трети квартиры, в которой живет Нарын Айып, на торги. После того, как инициатива вызвала широкий общественный резонанс, Нурбек Сыдыков попросил суд не продавать квартиру журналиста, в которой, помимо него, живут 90-летняя мать и сестра.
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