Глава пресс-службы опроверг заявления о «блокировании» доступа к президенту

Руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков опроверг высказывания Сыймыка Жапыкеева о том, что якобы его окружение ограничивает доступ к главе государства. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, президент самостоятельно решает, кого и когда принимать, и не зависит от чьего-либо влияния.

Дайырбек Орунбеков отметил, что глава государства в курсе происходящего в стране и при необходимости напрямую связывается с районными и территориальными руководителями для уточнения информации и принятия решений.

Он также добавил, что значительную часть информации президент получает от делегатов Курултая, которые напрямую доводят свои предложения и вопросы.

Кроме того, Дайырбек Орунбеков напомнил, что при желании и достаточном авторитете Сыймык Жапыкеев мог бы быть избран делегатом Курултая и лично донести свою позицию до главы государства.

Чиновник также подчеркнул, что каждый сотрудник администрации выполняет исключительно свои функциональные обязанности. Сам он курирует общую информационную политику, а рядом с президентом постоянно находится пресс-секретарь.

В завершение он призвал не распространять недостоверную информацию.

«Поэтому, уважаемый «кухонный генерал», побойтесь Бога и не распространяйте ложь», — написал Дайырбек Орунбеков.