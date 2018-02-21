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Общество

90-летняя мама журналиста просит не отбирать у нее квартиру. Негде жить

В Интернете опубликовано видеообращение 90-летней Райлы Идиновой — матери журналиста Нарына Айыпа. Она просит суд быть справедливым и не лишать ее жилой площади.

«В этом доме нет ни малейшей заслуги моего сына. Мы получили квартиру с моим мужем, отстояв очередь. Когда мы ее получили, очень радовались. Я родилась в 1928 году, мне уже 90 лет. Мы с мужем служили государству. А теперь, когда я состарилась, хотят отобрать квартиру мужа? Если дом отберут, я останусь на улице? Это неправильно», — обратилась к судьям Райла Идинова.

Сам Нарын Айып пояснил ИА «24.kg», что не просил маму записывать видеообращение. Она сама посчитала нужным обратиться к судьям и призвать их не принимать абсурдное решение, не выгонять ее на улицу.

Представитель экс-президента страны Нурбек Сыдыков требует выставить на торги квартиру журналиста. Однако судебные исполнители могут рассчитывать только на треть жилой площади, принадлежащей Нарыну Айыпу. Остальные две части принадлежат его матери и сестре. Каким образом судебные исполнители намерены продать треть его квартиры и кто купит такую долю, в суде не пояснили.

Напомним, иск к Чолпон Джакуповой, Нарыну Айыпу и Дине Масловой подала в апреле генеральный прокурор Индира Джолдубаева, потребовав взыскать в пользу Алмазбека Атамбаева 12 миллионов сомов. Генпрокурор настояла на запрете ответчикам выезжать из страны.
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