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Общество

Прощание с Нарыном Айыпом состоится 15 февраля

Похороны Нарынбека Идинова (Нарына Айыпа) пройдут завтра, 15 февраля, в 10.30. Прощание с известным журналистом состоится по адресу: улица Байтика Баатыра, дом 1/4, квартира 90.   

Нарын Айып скончался 13 февраля в возрасте 72 лет. Как сообщили его коллеги, смерть настигла известного журналиста на рабочем месте. 

Нарынбек Идинов родился в 1952 году в Джумгальском районе Нарынской области. В 1974-м окончил физический факультет Кыргызского национального университета. 1975-1976 — стажировка на физфаке МГУ имени Ломоносова. Окончил аспирантуру в Институте нефтехимического синтеза АН СССР.

Трудился в различных СМИ страны — «Азаттыке», ОТРК, НТС, «Пятый канал», Zanoza, издавал газеты и вел аналитические программы, возглавлял государственное информационное агентство «Кабар». В последнее время работал на «Седьмом канале».

У Нарына Айыпа остались супруга и четверо дочерей.

Редакция 24.kg выражает соболезнования родным и близким.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319920/
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