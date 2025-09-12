20:07
Возвращение Афганистану 57 военных вертолетов опровергли власти Узбекистана

Пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов опроверг информацию о возвращении 57 военных самолетов Афганистану. Он назвал подобные публикации фейком.

«Кабул не требовал от Ташкента вернуть военные вертолеты», — отметил он.

Напомним, в августе 2021 года режим президента Ашрафа Гани в Афганистане был свергнут движением Талибан. Тогда в Узбекистан на военных самолетах и вертолетах прибыло более 500 афганских военнослужащих. При этом в стране оказалось 46 единиц техники, включая 24 вертолета, часть которых впоследствии была передана США.
