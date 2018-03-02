В Госкомсвязи объяснили, почему Нурбек Абасканов выдал лицензию своей компании

В пресс-службе Госкомитета информационных технологий и связи (ГКИТС) прокомментировали информацию о том, что компания, в состав учредителей которой входит глава комитета Нурбек Абасканов, получила лицензию.
По ее данным, выдача и продление лицензий в области связи осуществляется строго в соответствии с законом. При этом состав учредителей не рассматривается при принятии решений о выдаче или в отказе лицензии.
Основания для отказа в лицензии указаны в статье 21 закона о лицензионно-разрешительной системе. Например, если предприниматель хочет получить лицензию на деятельность, которой ему запрещено заниматься по закону, решением суда. Могут отказать и в том случае, если заявитель предоставил недостоверные данные или не оплатил лицензионный сбор. Решение о выдаче лицензии принимается комиссией путем открытого голосования. При наличии всех необходимых документов и соответствия их законодательству отказать комиссия не может.
Госагентство связи при ГКИТС не имело законных оснований для отказа ОсОО IC BEST («АйСи Бест») в получение лицензии на работу в области связи.