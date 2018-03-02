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Общество

В Госкомсвязи объяснили, почему Нурбек Абасканов выдал лицензию своей компании

В пресс-службе Госкомитета информационных технологий и связи (ГКИТС) прокомментировали информацию о том, что компания, в состав учредителей которой входит глава комитета Нурбек Абасканов, получила лицензию.

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По ее данным, выдача и продление лицензий в области связи осуществляется строго в соответствии с законом. При этом состав учредителей не рассматривается при принятии решений о выдаче или в отказе лицензии.

Основания для отказа в лицензии указаны в статье 21 закона о лицензионно-разрешительной системе. Например, если предприниматель хочет получить лицензию на деятельность, которой ему запрещено заниматься по закону, решением суда. Могут отказать и в том случае, если заявитель предоставил недостоверные данные или не оплатил лицензионный сбор. Решение о выдаче лицензии принимается комиссией путем открытого голосования. При наличии всех необходимых документов и соответствия их законодательству отказать комиссия не может.

Госагентство связи при ГКИТС не имело законных оснований для отказа ОсОО IC BEST («АйСи Бест») в получение лицензии на работу в области связи.

«Нурбек Абасканов еще до заседания лицензионной комиссии нотариально удостоверил документы о передаче своей доли в компании «АйСи Бест» другому учредителю и подал документы в Министерство юстиции на перерегистрацию. Таким образом, им заблаговременно предпринимались действия, направленные на соблюдение норм законодательства КР, регулирующих его пребывание в статусе госслужащего», — заключили в ГКИТС.
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