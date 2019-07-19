В Кыргызстане выявлены частные клиники и аптеки, которые работали без лицензии

В Бишкеке провели мониторинг частных стоматологических клиник и кабинетов, а также аптек, которые расположены на территории крупных рынков и областных центров. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

По ее данным, в ходе лицензионной проверки выявлено, что на Ошском рынке без лицензии работают пять стоматологических кабинетов. В Иссык-Кульской области незаконно работали два стоматологических кабинета, кабинет иглорефлексотерапевта, два аптечных пункта и одна аптека.

В Нарынской области нашли две аптеки и один аптечный пункт, которые не имели приложения к лицензии и осуществляли фармацевтическую деятельность без разрешительных документов. Кроме того, в двух клиниках были установлены стационарные койки, не заявленные в лицензии. В кабинете уролога врач занимался УЗИ-диагностикой, не заявленной в лицензии. В двух стоматологических кабинетах работали врачи, не заявленные в лицензии.

«Все материалы по безлицензионной частной медицинской и фармацевтической деятельности переданы в Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями и Государственную налоговую службу для принятия мер. Эти факты зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков и по результатам досудебного производства направлены в суд. Судом в отношении трех граждан наложены штрафы и вынесены запреты на предпринимательскую деятельность сроком на один год. В отношении еще одного человека ведутся следственные мероприятия, по окончании которых дело будет направлено в суд», — подчеркнули в Минздраве.

Кроме того, аналогичные проверки проведены в Ошской и Баткенской областях. Материалы проверки находятся в обработке, по истечении которой будут представлены для ознакомления.