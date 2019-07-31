Нацбанк согласился на перерегистрацию «Чанг Ан банка» в микрофинансовую компанию

Национальный банк Кыргызстана согласился на государственную перерегистрацию ОАО «Инвестиционный банк «Чанг Ан» в ЗАО «Микрофинансовая компания «Чанг Ан». Об этом сообщили в Нацбанке.

Уточняется, что лицензию микрофинансовой компании «Чанг Ан» сможет получить после перерегистрации и после того, как обратится в Национальный банк за ее выдачей.

Напомним, что о решении акционеров банка преобразовать его в микрокредитную компанию стало известно в середине июня. В 2018 году НБ КР принял норму, по которой уставной капитал банков не должен быть ниже 600 миллионов сомов. Для банков, которые не смогут выполнить норматив, регулятор оставил возможность уйти в микрофинансирование. Этим и воспользовались владельцы «Чанг Ан».