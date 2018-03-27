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Экономика

Сезонная лицензия на обменки. Только для Иссык-Куля

Национальный банк предлагает ввести сезонные лицензии для пунктов обмена валюты, чтобы упорядочить работу обменок на Иссык-Куле в туристический сезон. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, во время сезона на Иссык-Куле появляется множество пунктов обмена валюты. Работают они два-три месяца и часто незаконно, поэтому Нацбанк решил упорядочить их деятельность.

«В связи с повышением штрафов за безлицензионную деятельность обменок возникает много конфликтов. Национальному банку важно, чтобы в сфере обмена валюты был порядок. Но если у обменного бюро нет лицензии, то в случае недоразумений с ним ничего и не сделаешь. Поэтому с Ассоциацией обменных бюро разработали поправки, по которым предлагается выдавать сезонные лицензии на обмен валюты. Думаю, к туристическому сезону мы примем нужные поправки в законы, и система заработает», — подчеркнул Толкунбек Абдыгулов.
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