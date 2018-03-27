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Общество

В Кыргызстане четыре теологических факультета имеют лицензию

В Кыргызстане четыре теологических факультета имеют лицензию, сообщил сегодня на конференции по улучшению качества религиозного образования заместитель директора Государственной комиссии по делам религий Закир Чотаев.

По его словам, и на этих четырех факультетах в разных вузах страны образование носит более светский характер, чем религиозный, так как в учебной программе переобладают светские предметы.

«Государство не должно поддерживать религиозное образование и создавать условия для него. Такова позиция Министерства образования. Считаем, что в медресе должны быть светские предметы, и их должно быть больше. Ученики наряду с религиозным образованием могуть изучать историю Кыргызстана, кыргызский язык и литературу», — сказал он.

По словам Закира Чотаева, госкомиссия поддерживает религиозное образование и предложение ДУМК об их обязательном лицензировании.

«Но наше мнение таково: медресе получат лицензию, если дорастут до уровня теологического колледжа или вуза», — сообщил Закир Чотаев.

Напомним, ДУМК просит выдать государственную лицензию 10 исламским институтам и более 100 медресе. По мнению ведомства, пока выпускники религиозных учебных заведений ничем не могут подтвердить свои знания.
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