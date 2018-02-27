Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 27 февраля временами дождь. Воздух прогреется до +8 градусов. День увеличился до 11 часов 5 минут: восход Солнца в 7.41, заход в 18.47.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Отключение света, газа, воды

Газа не будет:

с 26 февраля по 2 марта в районах, ограниченных улицами Путепроводной, Т.Айтматова, Фрунзе, Курманджан Датки, Шабдана Баатыра; проспектом Чуй, улицами Курманджан Датки, Салиевой, Лермонтова; проспектом Чуй, улицами Лермонтова, Ленина, Калинина; проспектами Победы, Ленина, улицами Лермонтова, Восточной; проспектом Жибек Жолу, улицами Курманджан Датки, Лермонтова, БЧК; на ТЭЦ Бишкека, заводе «Тянь-Шань керамик».

Отметим, пресс-служба ОАО «Электрические станции» заверила ИА «24.kg», что бишкекчане не останутся без тепла из-за того, что на столичную теплоцентраль в течение пяти дней не будут подавать природный газ.

Перекрытые дороги

С 24 февраля в связи с реконструкцией отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро» будет закрыт для движения автотранспорта. Улица будет закрыта до 31 ноября.

Закрыт участок улицы Тыныстанова — от улицы Московской до Токтогула.

Люди, которые меняли мир

Родился ученый Георгий Гужин

Родился 27 февраля 1922 года в селе Вознесеновка. Учиться в школе начал с шести лет, причем определили мальчика сразу во второй класс.

После окончания школы Георгий Гужин поступил в Учительский институт города Фрунзе на географический факультет. Уже в 17 лет параллельно с учебой он стал преподавать географию, немецкий язык, физкультуру ученикам с пятого по десятый класс.

В 1943 году он с друзьями ушел добровольцем на фронт, воевал в составе 2-го и 3-го Белорусских фронтов. В мае 1945 года был демобилизован и продолжил учебу в педагогическом институте. После окончания института работал лаборантом экспедиции геологоразведки. После этого он поступил в аспирантуру кыргызского филиала Института географии Академии наук СССР и работал архивариусом в республиканском архиве МВД. Был заместителем редактора университетской газеты и внештатным корреспондентом газеты «Советская Киргизия».

В 1970-м прошел по конкурсу в Кубанский государственный университет на должность профессора кафедры экономической географии, через полгода возглавил кафедру, восемь лет руководил географическим факультетом. Георгий Гужин до конца жизни продолжал научные исследования, являясь ведущим профессором географического факультета КубГУ.

Родилась первая женщина-балетмейстер в Кыргызстане Кулбубу (Эркин) Мадемилова

Родилась 27 февраля 1929 года в городе Фрунзе Киргизской ССР. В 1937-м поступила в Ленинградское государственное хореографическое училище. С 1943 года Кулбубу Мадемилова — прима-балерина кыргызского театра. Исполнила ведущие сольные партии мирового и национального балета.

В 1953-1958 годах обучалась в ГИТИСе имени А.Луначарского по специальности «режиссер-балетмейстер» и по окончании вуза стала первой женщиной-балетмейстером в Кыргызстане. В 1959-м назначена на должность главного хореографа-постановщика Кыргызского театра оперы и балета.

Как балетмейстер-постановщик Кулбубу Мадемилова стояла у истоков балетного театра не только Кыргызстана, но и Якутии, Монголии, Вьетнама.

В 1959-м Кулбубу Мадемилова была главным балетмейстером культурной программы Киргизской ССР на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве.

В 1964-м Кулбубу Мадемиловой присвоено почетное звание заслуженного деятеля культуры Киргизской ССР. В 1979-м за большие заслуги в области хореографического искусства ей присвоено почетное звание народной артистки Киргизской ССР.

Видеозаписи с постановками Кулбубу Мадемиловой найти сложно, поэтому пока посмотрите фильм-балет «Чолпон».

У кого намечаются тои

Эрнест Абдыжапаров

Эрнест Абдыжапаров родился 27 февраля 1961 года в городе Фрунзе. В 1983 году окончил педагогический институт русского языка и литературы. Работал школьным учителем.

В 1988 году Абдыжапаров стал директором киножурнала «Корогоч», с 1992 года — редактором киностудии «Киргизфильм». С 1999 года Абдыжапаров возглавляет собственную студию. С 1999 по 2001 год он занимал пост секретаря Союза кинематографистов Кыргызстана, с 2001 по 2002 год — главный редактор «Кыргызфильма».

Лента «Саякбай. Гомер ХХ века» (2017) выиграла главный приз в номинации «Лучший инновационный фильм» на Монреальском фестивале.

Тынчтык Шайназаров

Тынчтык Шайназаров родился 27 февраля 1974 года в селе Мады Кара-Суйского района.

25 октября 2015 года избран депутатом Жогорку Кенеша VI созыва от политической партии «Онугуу-Прогресс».

Куда сходить

Культура

— В «Галерее М» продолжается выставка «С мольбертом по миру». В экспозиции представлено более 50 живописных работ известных художников, а также графика, скульптура, изделия из войлока.

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева проходит выставка «Кульджаке».

— В арт-кафе Studio247 состоится творческий вечер иллюзионистов Great Magic.

Куда еще стоит отправиться сегодня и на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— Во Дворце спорта имени Кожомкула начнется чемпионат Азии по вольной, греко-римской и женской борьбе. В последний раз подобные состязания проходили у нас в 2007 году.

Куда сходить на этой неделе, читайте в нашем «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— «24.kg», 11.00 — пресс-конференция «Ось преткновения: еще об одной опасности для ТЭЦ Бишкека и будущего отопительного сезона. В чем проблема?»;

— Большой овальный зал, 14.00 — заседание комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию;

— Западный зал, 14.00 — заседание комитета по экономической и фискальной политике;

— Восточный зал, 10.00 — заседание комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша;

— Западный зал, 10.00 — заседание комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству;

— ПЦ АКИpress, 12.00 — пресс-конференция создателей фильма «Дарак ыры»;

— ПЦ АКИpress, 13.00 — пресс-конференция Салтанат Суеркуловой «Из-за действий айыл окмоту, ГРС, суда Сокулукского района меня лишили права на частную собственность»;

— ПЦ АКИpress, 14.00 — пресс-конференция «Как прокуратура и суд Сокулукского района незаконно отнимают земли, выданные законно»;

— отель «Дамаск», 9.30 — общественные слушания по оценке и корректировке системы по борьбе с коррупцией;

— зал заседаний ЦИК, 15.00 — заседание.

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