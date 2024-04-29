Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем города Бишкека

Президент Садыр Жапаров поздравил жителей и гостей столицы с Днем города Бишкека.

Он отметил, что сегодня Бишкек — столица суверенного Кыргызстана. Он стал политическим, экономическим, научным и культурным центром страны. Здесь проживает более 20 процентов населения республики.

«Столица как экономический, транспортный, научный и культурный центр страны успешно продолжает свой путь в новых рыночных условиях, на волне перемен. В результате административно-территориальной реформы площадь и население нашего города увеличатся. Эти действия ставят перед нами новые задачи. Бишкек находится у истоков обновления со всех сторон. Мы уже предприняли шаги по улучшению архитектурного облика, инфраструктуры. Чтобы привлечь внимание посетителей, сначала мы взяли на себя ремонт наших дорог, тротуаров. Постепенно мы обращаем внимание на внешний вид больших зданий. Развертывается строительство современных инфраструктурных объектов, зданий в сферах торговли и услуг», — подчеркнул глава государства.

Он призвал любить и уважать столицу.

«Бишкек — лицо всего Кыргызстана. Уважаемые горожане, твердо верю, что благодаря нашим совместным усилиям с вами мы сможем превратить наш любимый город в уютный, солнечный город, которым будет восхищаться каждый посетитель!» — добавил Садыр Жапаров.

Напомним, в этом году городу Бишкеку исполнилось 146 лет.