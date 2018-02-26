Грязный воздух. Районы в Бишкеке, опасные для жизни

Уже несколько месяцев в Бишкеке ищут причины загрязнения воздуха. Вопрос подняли и в Жогорку Кенеше. ИА «24.kg» попыталось разобраться в причинах проблемы, выяснить, какие столичные районы самые загрязненные, и узнать у специалистов, что делать.

Настораживающие результаты

По данным Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСиЛХ), мониторинг качества атмосферы проводят лишь в пяти городах республики: на 7 стационарных постах в Бишкеке, на двух постах в Кара-Балте, Токмаке и Чолпон-Ате, а также на одном — в городе Оше.

На этих постах измеряют концентрацию диоксида серы, оксида и диоксида азота, формальдегида и аммиака.

По данным МЧС за последние пять лет (начиная с 2013-го) загрязнение атмосферного воздуха в городе повышенное. Среднегодовое содержание почти всех определяемых примесей в целом по городу превышает допустимые нормы в несколько раз.

Нет денег — нет исследований

По данным ГАООСиЛХ, в 2015 году на одного жителя КР приходилось 10,6 кг загрязняющих веществ.

Наибольшие объемы выбросов от стационарных источников характерны для города Бишкека, где в расчете на одного жителя приходилось 32,1 кг. Это в 1,7 раза больше, чем в 2011-м.

По передвижным источникам официальной статистики нет. Замеры выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта при техосмотре упразднены.

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха пылью, бенз(а)апиреном и оксидом углерода в городах республики прекращены в 1998-2000 годах, наблюдения за тяжелыми металлами — в 1997-м. Это связано с отсутствием средств на приобретение аналитических приборов и расходных материалов.

По данным 1999 года, в Бишкеке в районе основных автомагистралей с интенсивным движением транспорта, среднегодовые концентрации бенз(а)пирена превышали предельно допустимую в 25-35 раз!

А содержание металлов в атмосферном воздухе на таких улицах в 1996-м превышало ПДК по свинцу в 1,5-5,6 раза, по никелю — от 2 до 8 раз, по меди — в 1,3-12 раз.

За эти годы количество машин выросло в разы, а значит, и показатели качества воздуха ухудшились.

Заболеваемость растет

ИА «24.kg» поинтересовалось в Минздраве, как влияет изменение экологии, загрязнение воздуха на рождаемость и врожденные болезни у детей, а также на здоровье матерей.

Согласно полученному официальному ответу, такие исследования не проводились, и конкретных фактов влияния экологии на данные показатели нет.

Среди причин заболеваемости указывают патогенные микроорганизмы и воздействие внешних аллергенов. Провоцирующие факторы: вредные привычки, неблагоприятная экологическая обстановка и любые причины, приводящие к сбоям иммунной системы.

Кто виноват

Чиновники называют целый ряд основных причин загрязнения воздуха в Бишкеке. В первую очередь — это физико-географические и климатические условия, относительная замкнутость Чуйской долины, а также непродуманная застройка домов, ухудшающая вентиляцию городской территории. Планировка строительства не предусматривает проветривание улиц, здания возводят поперек улиц.

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Кроме того, сказывается вырубка и застройка зеленых массивов города, в том числе вдоль рек Аламедин и Ала-Арча, и увеличение машин, в основном изношенных.

В числе причин загрязнения воздуха названы и выбросы вредных веществ от стационарных источников, в основном от ТЭЦ и котельных. Влияет и отопление в частном секторе, а также сжигание мусора.

Альтернатива от горожан

В Бишкеке с недавнего времени активисты установили в столице три датчика для получения альтернативных данных по концентрации твердых частиц.

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«Почему именно их? Эти частицы вызывают легочные, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. По данным ВОЗ, в мире несколько миллионов людей ежегодно умирают преждевременно именно из-за загрязнения воздуха», — пояснила директор ОО «МувГрин» Мария Колесникова.

По ее словам, имеющаяся государственная база устарела, все станции очень старые, оборудование там с советских времен, не отвечает современным реалиям.

«Люди хотят получать данные в условиях реального времени. Если я аллергик, страдаю сердечно-сосудистыми заболеваниями или у моего ребенка пневмония, я могу посмотреть на карте и прямо здесь и сейчас выверить свой путь, если мы собрались в садик, школу или просто погулять», — сказала она.

При сильном загрязнении воздуха я могу надеть хотя бы маску и как-то себя защитить. Мария Колесникова

Кстати, в 2017 году при поддержке проекта Финского метеорологического института в Бишкеке установлена автоматическая станция, которая проводит измерения приоритетных загрязнителей, в том числе оксидов азота, диоксида серы и взвешенных частиц. Работает станция пока в тестовом режиме.

«Причем установили новую станцию на улице Лущихина, где убитые дороги и слабый транспортный поток. Но даже там в ноябре было превышение допустимой концентрации твердых частиц в полтора раза. А каким бы оказался результат в районе проспекта Манаса и улицы Московской? Кыргызгидромет ссылается на отсутствие места. А вы поставьте станцию перед или за столичной мэрией, большую площадь она не занимает. Мэр города показал бы свою волю, это же просто дать разрешение на установку», — считает Мария Колесникова.

В 2018-м чиновники обещают, что полученные данные с новой станции будут автоматически выводиться на новый сайт Кыргызгидромета и обновляться каждые 20 минут.

Что делать?

«Нужно обновлять оборудование, базу данных критерийных загрязнителей, выработать более системный подход, экологическую стратегию городов», — отметила Мария Колесникова.

Как пример решения проблемы она приводит Пекин, где в прошлом году удалось снизить загрязнение воздуха благодаря озеленению и снижению ночного тарифа на электроэнергию. «Последнее сделали для того, чтобы граждане ночью топили не углем, а электричеством. Возможно, выходом станет опыт Монголии, где в зависимости от номера автомобиля ездить можно по определенным дням недели», — предложила активист.

Конечно, я понимаю, что запрет на личное авто невозможен без наличия комфортного общественного транспорта. Мария Колесникова

«Пока же мэрия только расширяет дороги для общественного транспорта на китайский грант. Но не за счет же деревьев или Ботанического сада, который решили урезать! Инфраструктуры для горожан нет. Если делают пешеходный переход, он упирается либо в мусорку, либо в арык. Нужен комплексный подход. А не так: вот, на этом перекрестке пять лет люди гибнут, ладно, поставим светофор», — негодует она.

«Сами горожане, к сожалению, не борются за город, борются отдельные специалисты, которых потом чиновники называют экологами-дурачками, которые обнимали деревья. Но это не просто так делается. Прежде всего, мы боремся за благоприятную экологическую среду, в которой нам жить. А это наше здоровье», — подчеркнула Марина Колесникова.