Экологи призывают не убирать опавшую листву с корней деревьев — нужный барьер

Экологи призывают не убирать опавшую листву с корней деревьев, потому что она выполняет массу полезных функций. Об этом в соцсетях написал известный журналист, специализирующийся на экологических проблемах, Влад Ушаков.

Фото Минприроды КР

«Опавшая листва — важнейший природный элемент для здоровья почвы, работающий как естественная мульча. Она сохраняет влагу, защищая землю от пересыхания летом и промерзания зимой, а также перегнивает в ценный гумус. В подстилке зимуют дождевые черви и насекомые, перерабатывающие органику, что улучшает структуру почвы. Очень важно и необходимо в нашем климате оставлять листву, особенно (!) под деревьями и кустами... и когда целое Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР вместо того, чтобы информировать и просвещать граждан о том, как нужно (!) и полезно для природы и экологии, выкладывает подобные фотоотчеты, в которых кроме пафосных слов про чистоту и экологию, ничего хорошего нет... становится немного грустно за происходящее и страшно за будущее страны», — написал он.

Напомним, в стране наступила пора традиционных весенних субботников. Тысячи работников госорганов выходят каждые выходные на уборку территорий и парковых пространств. Все они подчистую убирают прошлогоднюю листву.

Минприроды пока не прокомментировало мнение специалиста.
