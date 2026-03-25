Общество

Более 6,4 миллиона сомов взыскано в Ошской области за нанесение вреда экологии

Более 6,4 миллиона сомов взыскано в Ошской области за нанесение вреда окружающей среде службой экологического и технического надзора, сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

По ее данным, инспекторы выявили сотни нарушений в работе органов местного самоуправления.

Из 435 зафиксированных нарушений к настоящему моменту устранено 340. Ситуация в области осложняется острой нехваткой инфраструктуры для утилизации отходов.

Глава ведомства Акыл Токтобаев посетил регион и отметил, что в Кара-Суйском районе функционируют всего три легальных мусорных полигона. Это создает угрозу экологического коллапса на фоне недостаточного контроля за состоянием 33 действующих свалок.

Помимо проблем с твердыми бытовыми отходами, выявлено негативное влияние на экологию города Оша из-за отсутствия полноценной системы канализации. В рамках инспекции производственных объектов глава ведомства подчеркнул необходимость смены вектора работы надзорных органов с исключительно карательных мер на профилактику.

В Минприроды проинформировали, что сталкиваются с дефицитом узкопрофильных экспертов по расчету выбросов и специалистов экологического мониторинга. Для решения проблемы планируется ввести обмен опытом с Бишкеком и рассмотреть вопрос расширения штата инспекторов.

Приоритеты экологической политики на текущий год включают усиление контроля за выбросами и развитие инфраструктуры природных парков региона. Основой работы должна стать профессиональная экспертиза, чтобы экономический рост области не противоречил требованиям безопасности.

В 2026 году планируется внедрение современных методов инструментального контроля и завершение работы по предписаниям, выданным в адрес местных властей и промышленных предприятий по итогам прошлых проверок.
