С загрязнением воздуха в Кыргызстане пока борются устными предупреждениями

Уровень загрязнения воздуха в Бишкеке — топовая тема последних недель. Специалисты отмечают, что в столице Кыргызстана ситуация хуже, чем в Китае. Одной из основных причин загрязнения в кабмине назвали большое количество автомобилей.

Премьер-министр поручил мобилизовать все силы для борьбы с проблемой. Чиновники ринулись исполнять наказ, судя по всему для галочки. Сегодня сотрудники Госинспекции по экологической и технической безопасности совместно с представителями управления по обеспечению безопасности дорожного движения решили провести рейд. Но его можно назвать, скорее, показательным: для проверки за все время остановили только семь машин.

По словам старшего инспектора по экологической и технической безопасности межрегионального управления по Бишкеку Самата Жумалиева, в среднем автомобиль с расходом в 15 литров выбрасывает 9 килограммов углекислого газа.

Из 100 процентов автомобилей примерно 60 процентов выбрасывают в атмосферу вредные вещества. У каждого автомобиля норма выброса своя. К примеру, у машины с дизельным двигателем она не должна превышать 2,5 процента. Самат Жумалиев

Замеры уровня выбросов углекислого газа в атмосферу производили специальным аппаратом. Кстати, он единственный в стране.

Остановили маршрутку. Показатели выброса втрое превысили допустимые нормы. Со слов специалистов, причиной может быть неисправность двигателя.

«Видимо, в этом авто дизельное топливо полностью не сгорает, из-за этого и превышение нормы. Этот автомобиль нужно срочно ремонтировать», — сказал старший инспектор Госэкотехинспекции Анарбай уулу Медет.

Борьба с загрязнением воздуха такой проверкой закончилась. Инспекторы сегодня только устно предупреждали о нарушениях. А вот с весны обещают нерадивых владельцев машин штрафовать. Наказание незначительное — тысяча сомов.