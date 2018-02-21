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Общество

Почти 12 тысяч землетрясений зафиксировали в Кыргызстане в 2017 году

В 2017 году в Кыргызстане всего зафиксировали 11 тысяч 976 землетрясений. Такие данные ИА «24.kg» представили в Институте сейсмологии НАН КР.

По их данным, 308 подземных толчков оказались силой 2-3 балла и выше. Шести- и семибальных землетрясений не было.

На представленной институтом карте видно, в каких районах Кыргызстана чаще всего происходили землетрясения силой 2-3 балла и выше.

«К — это энергетический класс. 10-й энергетический класс означает примерно 3-4-балльное землетрясение, 9-й класс — ниже и так далее. По баллам землетрясения у нас не фиксируются», — пояснили в институте.

Для сравнения в ИС НАН КР представили данные и за 2016 год. Тогда в Кыргызстане зафиксировали чуть больше землетрясений — 12 тысяч 687. Из них 305 оказались интенсивностью 2-3 балла и выше. Шести и семибальных землетрясений также не было, но зафиксированы несколько пятибалльных, их очаги располагались не в Кыргызстане, однако ощущались, к примеру, в Алае.

С прогнозом сейсмологов на 2018 год можно ознакомиться здесь.
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