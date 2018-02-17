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Общество

Узбекистан готовит к отправке первую автоколонну через Кыргызстан в Китай

Узбекистан готовит к отправке первую автоколонну с экспортным грузом по новому транспортному коридору «Ташкент — Андижан — Ош — Иркештам — Кашгар». Об этом сообщил Podrobno.uz.

Появление нового транспортного коридора между Узбекистаном, Кыргызстаном и Китаем было инициировано президентом Шавкатом Мирзиеевым в мае 2017 года. В октябре был запущен пилотный автопробег с участием грузовиков из Узбекистана, Кыргызстана и КНР.

Дистанция общей протяженностью 920 километров была преодолена за 31 час, из которых 16 часов прошли в движении.

Продукция экспортеров Узбекистана и соседних государств будет доставляться до грузополучателей автотранспортными средствами совместного предприятия. По прибытии в конечную точку доставки, город Кашгар, колонна отправится по обратному маршруту уже с импортной продукцией.
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