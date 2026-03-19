Кукуруза из Кыргызстана впервые экспортирована в Китай

Департамент химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сообщает о начале экспорта кукурузы в Китай.

16 марта осуществлена отгрузка первой партии кукурузы. Объем поставки составил 25 тонн. Экспортером выступило крестьянское хозяйство «Зиябидин Ата».

Экспорт стал возможен в рамках реализации протокола о фитосанитарных требованиях к кукурузе, экспортируемой из Кыргызстана в КНР, подписанного 15 сентября 2022 года между Минводсельпромом КР и Главным таможенным управлением Китая.

На сегодня право на экспорт кукурузы в КНР получили два отечественных предприятия. Данное событие свидетельствует о последовательной работе ведомства по укреплению экспортного потенциала страны и соблюдению международных фитосанитарных стандартов.

Департамент продолжит оказывать поддержку отечественным производителям с целью расширения присутствия кыргызской сельскохозяйственной продукции на мировых рынках.