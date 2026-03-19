Экспорт автомобилей из Китая вырос с начала 2026 года в полтора раза

Экспорт автомобилей из Китая вырос в полтора раза, сообщает Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM).

Уточняется, что экспорт автомобилей из КНР за первые два месяца текущего года превысил 1,35 миллиона единиц, продемонстрировав рост на 48,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.

Согласно официальным данным, сразу на 110 процентов увеличились поставки автомобилей на новых источниках энергии (NEV). В числовом выражении они достигли 583 тысяч единиц, что составляет примерно 40 процентов от общего объема экспорта.