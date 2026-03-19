Китай готов продолжить операции детям с пороками сердца из Кыргызстана

В Министерстве здравоохранения КР прошла встреча главы ведомства Дамира Осмонова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в КР Лю Цзянпин.

По данным пресс-центра, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы кыргызско-китайского сотрудничества в сфере здравоохранения.

Сотрудничество между КР и КНР осуществляется в рамках соглашения между Минздравом КР и Госкомитетом по здравоохранению КНР, а также развивается на регулярной основе в рамках межправительственной кыргызско-китайской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и взаимодействия в формате Шанхайской организации сотрудничества.

Читайте по теме Операции на сердце успешно проведены в Китае десяти детям из Кыргызстана

Дамир Османов отметил значительный вклад китайской стороны в развитие системы здравоохранения Кыргызстана, включая оказание гуманитарной помощи, поставки медицинского оборудования и лекарственных средств, а также организацию образовательных программ и стажировок для кыргызских специалистов в медицинских учреждениях Китая.

В ходе переговоров китайской стороной представлен ряд инициатив, направленных на расширение практического взаимодействия. В частности, обсуждены вопросы реализации проекта «Экспресс здоровье — яркое путешествие», предусматривающего проведение бесплатных офтальмологических операций для пациентов с катарактой, а также продолжение программ по оказанию медицинской помощи детям с врожденными пороками сердца.

Ранее, напомним, сообщалось, что ежегодно 10 детям из Кыргызстана, страдающим тяжелыми пороками сердца, будут проводить операции в Китае.

Фото МЗ КР

Стороны также рассмотрели перспективы установления сотрудничества с народной больницей Синьцзян-Уйгурского автономного района, включая организацию взаимных визитов и возможность создания совместных медицинских проектов, в том числе совместной больницы.

Отдельное внимание уделено вопросам создания кыргызско-китайского научно-исследовательского центра традиционной медицины, а также развитию сотрудничества в области фармацевтики и использования лекарственных растений.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества, направленного на развитие медицинской инфраструктуры, повышение качества медицинской помощи и расширение доступа населения к современным медицинским услугам.