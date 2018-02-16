Конфликтные ситуации на месторождениях между местным населением и инвесторами горнодобывающей отрасли обсудили на заседании президиума Центрального комитета Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана.

По данным организации, наибольшее количество конфликтов было в 2011-2012 годах — до 300 случаев.

После проведения реформ в системе государственного управления конфликты на местах минимизированы. Однако ежегодно происходит несколько подобных ситуаций. В частности, в прошлом году на месторождении Шамбесай в Кадамджайском районе, в селе Казарман Тогуз-Тороуского района в связи со строительством золотоизвлекательной фабрики.

«Основными причинами конфликтных ситуаций являются политизация деятельности компаний, заключающаяся в манипулировании некоторыми политическими силами общественным сознанием местного населения, отсутствие прозрачности и открытости в работе предприятий, недостаток информации о технологических особенностях производства, об условиях экологического воздействия и о положительных последствиях запуска предприятий, нарушение трудовых прав работников предприятий и привлечение сверх нормы иностранной рабочей силы, а также услуг внешних подрядчиков, отсутствие договоренностей между инвесторами и местными сообществами», — считают в профсоюзе.

На сегодня выдано 2 тысячи 489 лицензий на поиск, разведку и разработку месторождений полезных ископаемых. Из них на золото, металлы и уголь — 891.

«Однако фактически в отрасли активно работают не более 400 компаний. На 2017 год согласовано всего 257 планов развития горных работ, а также 291 программа развития по геологоразведочным работам. И не факт, что все они реализуются», — отметили в профсоюзе.