Борцов с наркотиками задержали с гашишем

В Кыргызстане пресечена деятельность преступной группировки, состоящей из бывших и действующих сотрудников органов внутренних дел. Об этом сообщила пресс-служб МВД КР.

По ее данным, членами группировки являются пенсионер МВД полковник милиции в отставке Службы по контролю наркотиков Т.К. и заместитель начальника управления Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР по Иссык-Кульской и Нарынской областям полковник милиции К.Ж.

Так, в ходе оперативно-разыскных мероприятий в Бишкеке остановлен автомобиль «Лексус GX-470», за рулем которой находился Т.К. 1970 года рождения. При осмотре салона обнаружен мешок с 11 брикетами гашиша общим весом 8 килограммов. У Т.К. изъяли удостоверение пенсионера МВД КР.

По факту возбужденно уголовное дело. Устанавливают причастных к преступлению.

По решению суда полковник милиции в отставке Т.К. помещен в СИЗО-1 на два месяца, полковник милиции К.Ж. — в СИЗО ГКНБ на два месяца.

Согласно заключению служебного расследования, полковник милиции К.Ж. уволен из органов внутренних дел, полковник милиции К.Н. освобожден от должности.