15:28
-6
USD 68.22
EUR 84.36
RUB 1.18
Общество

Борцов с наркотиками задержали с гашишем

В Кыргызстане пресечена деятельность преступной группировки, состоящей из бывших и действующих сотрудников органов внутренних дел. Об этом сообщила пресс-служб МВД КР.

По ее данным, членами группировки являются пенсионер МВД полковник милиции в отставке Службы по контролю наркотиков Т.К. и заместитель начальника управления Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР по Иссык-Кульской и Нарынской областям полковник милиции К.Ж.

Так, в ходе оперативно-разыскных мероприятий в Бишкеке остановлен автомобиль «Лексус GX-470», за рулем которой находился Т.К. 1970 года рождения. При осмотре салона обнаружен мешок с 11 брикетами гашиша общим весом 8 килограммов. У Т.К. изъяли удостоверение пенсионера МВД КР.

По факту возбужденно уголовное дело. Устанавливают причастных к преступлению.

По решению суда полковник милиции в отставке Т.К. помещен в СИЗО-1 на два месяца, полковник милиции К.Ж. — в СИЗО ГКНБ на два месяца.

Согласно заключению служебного расследования, полковник милиции К.Ж. уволен из органов внутренних дел, полковник милиции К.Н. освобожден от должности.
Ссылка:
просмотров: 1519
Версия для печати
Материалы по теме
В Таласе на таксиста напали граждане Казахстана
Подростки в Кыргызстане увлекаются наркотиками. Как не довести до беды
А преступление раскроем потом. В МВД проверяют, как журналисты узнали о разбое
Число заявок на получение справок о несудимости возросло в два раза
Дело задержанного с наркотиками офицера спецназа «Пантера» передали в суд
В Кыргызстане может появиться новый маршрут наркотрафика
Проблема пыток в Кыргызстане остается острой
Марихуана, гашиш. Что употребляют подростки в Кыргызстане
В Жогорку Кенеш за три года не внесли ни одного закона по борьбе с наркотиками
В Кыргызстане по числу потребителей лидируют опиоидные наркотики
Популярные новости
Омурбек Текебаев о&nbsp;жизни в&nbsp;колонии и&nbsp;своей самой большой политической ошибке Омурбек Текебаев о жизни в колонии и своей самой большой политической ошибке
Свадебный кортеж испугал Бала Ганеша, но&nbsp;не&nbsp;помешал жениться на&nbsp;кыргызке Свадебный кортеж испугал Бала Ганеша, но не помешал жениться на кыргызке
Какие ведомства Кыргызстана самые коррумпированные? Опрос Какие ведомства Кыргызстана самые коррумпированные? Опрос
Общественный транспорт Бишкека. Низкие цены, но&nbsp;убитые маршрутки Общественный транспорт Бишкека. Низкие цены, но убитые маршрутки
Бизнес
Mega iTV: вся Олимпиада&nbsp;&mdash; на&nbsp;экране смартфона Mega iTV: вся Олимпиада — на экране смартфона
Купить смартфон в&nbsp;кредит стало еще проще! Купить смартфон в кредит стало еще проще!
Клиника Acıbadem: максимум возможностей для эффективного лечения онкологии Клиника Acıbadem: максимум возможностей для эффективного лечения онкологии
Электронные кошельки с&nbsp;мобильного счета. Не&nbsp;надо бояться, нужно попробовать Электронные кошельки с мобильного счета. Не надо бояться, нужно попробовать