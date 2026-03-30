Общество

В Бишкеке усилены меры по противодействию незаконному обороту наркотиков

Сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД провели комплекс оперативно-профилактических мероприятий на территории Бишкека с привлечением представителей средств массовой информации. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По ее данным, мероприятия прошли в ряде ночных клубов и баров столицы и были направлены на предупреждение, выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

В ходе рейдов особое внимание уделено соблюдению требований действующего законодательства, а также недопущению распространения запрещенных веществ в местах массового пребывания граждан, включая молодежь.

СБНОН продолжит подобные мероприятия на системной основе в целях обеспечения общественной безопасности и формирования устойчивой антинаркотической среды в обществе. 
Материалы по теме
В Чуйской области задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков
В Грузии задержали банду наркоторговцев, в которой состоял кыргызстанец
Наркотики и 1,2 тонны самогона нашли в Таласе
В Бишкеке задержали пару с «синтетикой»: нашли 14 закладок
Преступность в Кыргызстане с начала 2026 года выросла на 4,3 процента
Экс-главу Нацбанка Мелиса Тургунбаева задержали по делу «Кыргызнефтегаза»
От «закладок» до тюрьмы: как работает наркотическая сеть в Бишкеке
Винтовка с глушителем и марихуана: в Кеминском районе задержали сельчанина
Почти 3 тысячи наездов на пешеходов. МВД Кыргызстана обратилось к водителям
Афера на 20 миллионов сомов. Подозреваемая задержана, а число жертв растет
Популярные новости
Рубль уверенно дорожает, немного выросли доллар и&nbsp;евро. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;марта Рубль уверенно дорожает, немного выросли доллар и евро. Курс валют на 26 марта
Неделя-24. Очередное задержание бывшего чиновника и&nbsp;амнистия по&nbsp;электричеству Неделя-24. Очередное задержание бывшего чиновника и амнистия по электричеству
В&nbsp;Кыргызстане меняют правила поступления в&nbsp;вузы: создадут центр для иностранцев В Кыргызстане меняют правила поступления в вузы: создадут центр для иностранцев
Экологи призывают не&nbsp;убирать опавшую листву с&nbsp;корней деревьев&nbsp;&mdash; нужный барьер Экологи призывают не убирать опавшую листву с корней деревьев — нужный барьер
Бизнес
&laquo;МегаСуперХИТ 230&raquo;: выгодный тариф с&nbsp;полноценным 30-дневным периодом «МегаСуперХИТ 230»: выгодный тариф с полноценным 30-дневным периодом
Вакансия. Постоянному представительству АБР в&nbsp;КР требуется помощник по&nbsp;логистике Вакансия. Постоянному представительству АБР в КР требуется помощник по логистике
В&nbsp;MBANK можно вернуть до&nbsp;2&nbsp;процентов при досрочном погашении рассрочки В MBANK можно вернуть до 2 процентов при досрочном погашении рассрочки
MEGA дарит 30&nbsp;ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay MEGA дарит 30 ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay
