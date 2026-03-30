В Бишкеке усилены меры по противодействию незаконному обороту наркотиков

Сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД провели комплекс оперативно-профилактических мероприятий на территории Бишкека с привлечением представителей средств массовой информации. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
В ходе рейдов особое внимание уделено соблюдению требований действующего законодательства, а также недопущению распространения запрещенных веществ в местах массового пребывания граждан, включая молодежь.
СБНОН продолжит подобные мероприятия на системной основе в целях обеспечения общественной безопасности и формирования устойчивой антинаркотической среды в обществе.