В Бишкеке усилены меры по противодействию незаконному обороту наркотиков

Сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД провели комплекс оперативно-профилактических мероприятий на территории Бишкека с привлечением представителей средств массовой информации. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По ее данным, мероприятия прошли в ряде ночных клубов и баров столицы и были направлены на предупреждение, выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

В ходе рейдов особое внимание уделено соблюдению требований действующего законодательства, а также недопущению распространения запрещенных веществ в местах массового пребывания граждан, включая молодежь.

СБНОН продолжит подобные мероприятия на системной основе в целях обеспечения общественной безопасности и формирования устойчивой антинаркотической среды в обществе.