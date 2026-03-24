17:22
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.04
Власть

Почти 3 тысячи наездов на пешеходов. МВД Кыргызстана обратилось к водителям

МВД Кыргызстана призвало водителей соблюдать осторожность на дорогах и напомнило о тревожной статистике ДТП с участием пешеходов.

По данным ведомства, в 2025 году по стране зарегистрировали 2 тысячи 853 наезда на пешеходов. В результате аварий погибли 284 человека, еще 2 тысячи 829 получили травмы.

По вине пешеходов произошло 342 ДТП, в которых погибли 46 человек и пострадали 311.

Читайте по теме
Школьницу насмерть сбили на пешеходном переходе в Чуйской области

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения призвало водителей снижать скорость при приближении к пешеходным переходам, уступать дорогу пешеходам, особенно детям, и быть предельно внимательными вблизи школ и детских садов.

Кроме того, водителям напомнили о недопустимости отвлечения за рулем, в том числе на мобильные телефоны.

В МВД подчеркнули, что соблюдение Правил дорожного движения напрямую связано с сохранением жизни и здоровья людей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/367264/
просмотров: 418
Версия для печати
Материалы по теме
Афера на 20 миллионов сомов. Подозреваемая задержана, а число жертв растет
В регионах Кыргызстана открыли 26 новых зданий милиции
Главу МВД оштрафовали за курение в общественном месте
В Оше бишкекчанин сбил сотрудницу «Тазалыка», она погибла
У здания ГСУ МВД заметили брата Ташиева — в Сети распространяется видео
Экс-главу ГКНБ Ташиева допрашивают по двум делам: проходит как свидетель
МВД: Любые провокации и нарушения во время праздников будут пресекаться на месте
По делу «Кыргызнефтегаза» задержаны бывшие топ-менеджеры
Глава МВД: Доверие к милиции в Кыргызстане выросло до 44 из 100 баллов
В Бишкеке задержали адвоката по делу о мошенничестве в особо крупном размере
Популярные новости
Драки на&nbsp;дороге под запретом: штраф и&nbsp;лишение прав для водителей Драки на дороге под запретом: штраф и лишение прав для водителей
Передача мандата депутата ЖК&nbsp;Чингизу Айдарбекову откладывается Передача мандата депутата ЖК Чингизу Айдарбекову откладывается
Атака на&nbsp;Иран. Трамп заявил, что США могут свернуть военную операцию Атака на Иран. Трамп заявил, что США могут свернуть военную операцию
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;16-20 марта Кыргызстан: кадровые перестановки за 16-20 марта
Бизнес
Жилье мечты&nbsp;&mdash; как быстро его купить или построить Жилье мечты — как быстро его купить или построить
Регистрация на&nbsp;ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay Регистрация на ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay
Spring Festival в&nbsp;Royal Central Park: более 5&nbsp;тысяч гостей и&nbsp;фейерверк-шоу Spring Festival в Royal Central Park: более 5 тысяч гостей и фейерверк-шоу
Весна в&nbsp;Бишкек приходит вместе с&nbsp;Ноорузом Весна в Бишкек приходит вместе с Ноорузом
24 марта, вторник
17:09
В Минтруда рассказали, почему в интернатах есть люди без документов В Минтруда рассказали, почему в интернатах есть люди бе...
17:03
В Бишкеке начали штрафовать водителей за белые LED-лампы в поворотниках авто
16:53
Талас примет День независимости: власти требуют высокий уровень
16:49
Рустам Балтабаев стал замминистра сельского хозяйства
16:47
В Кыргызстане хотят маркировать цемент. Продукцию без клейма запретят