В Бишкеке задержали пару с «синтетикой»: нашли 14 закладок

В Бишкеке задержаны двое подозреваемых в распространении синтетических наркотиков. Об этом сообщили в службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД.
По их данным, 19 марта в ходе оперативно-следственных мероприятий задержаны гражданин Р.А.Э., 1993 года рождения, и девушка А.С.К., 2004 года рождения. При личном досмотре у них обнаружены синтетические наркотики, упакованные в черную изоленту. Изъятые вещества приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 282 (незаконное изготовление с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов) УК КР.
Назначены судебно-химические экспертизы. Проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия по установлению других причастных лиц.