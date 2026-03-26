В Бишкеке задержали пару с «синтетикой»: нашли 14 закладок

В Бишкеке задержаны двое подозреваемых в распространении синтетических наркотиков. Об этом сообщили в службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД.

По их данным, 19 марта в ходе оперативно-следственных мероприятий задержаны гражданин Р.А.Э., 1993 года рождения, и девушка А.С.К., 2004 года рождения. При личном досмотре у них обнаружены синтетические наркотики, упакованные в черную изоленту. Изъятые вещества приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Кроме того, подозреваемые указали 14 мест, где ранее сделали закладки. Из этих тайников также изъяты наркотические вещества.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 282 (незаконное изготовление с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов) УК КР.

Назначены судебно-химические экспертизы. Проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия по установлению других причастных лиц.