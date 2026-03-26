Экс-главу Нацбанка Мелиса Тургунбаева задержали по делу «Кыргызнефтегаза»

Бывшего главу Национального банка Кыргызстана Мелиса Тургунбаева задержали и водворили в изолятор временного содержания. Об этом сообщили источники в МВД.
По их данным, 25 марта сотрудники следственной службы МВД вызвали Мелиса Тургунбаева на допрос в качестве свидетеля по делу, связанному с ОАО «Кыргызнефтегаз». По итогам следственных действий его задержали.
Также он занимал пост министра природных ресурсов, экологии и технического надзора, а затем возглавлял Нацбанк.
Имя Мелиса Тургунбаева могло фигурировать в рамках расследования возможных нарушений в «Кыргызнефтегазе», где он длительное время работал на руководящих позициях.
Официальные комментарии правоохранительных органов по данному факту на момент публикации не поступили.