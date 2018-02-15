Омбудсмен взял под личный контроль еще одну смерть трехлетнего ребенка

Омбудсмен Кубат Оторбаев взял на контроль дело об убийстве трехлетнего мальчика в Оше.

Ребенок, не выходя из комы, скончался в больнице. Его мать Авазбек кызы Диана задержана и заключена в СИЗО. Возбуждено уголовное дело, по которому статью «Хулиганство» после гибели мальчика переквалифицировали на статью «Убийство» УК КР.

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На встрече сотрудников института акыйкатчи мать ребенка рассказала, что не ожидала такого исхода.

По мнению Кубата Оторбаева, подобные трагические случаи стали следствием недостаточной деятельности социальных работников.

Напомним, в ночь на 4 февраля в Ошскую областную больницу в тяжелом состоянии доставили трехлетнего мальчика. Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга тяжелой степени, повреждения внутренних органов. Ребенок был в коме. Мать сообщила, что сын упал с лестницы, но позже выяснилось, что она избила его.