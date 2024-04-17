Новый санитарный полигон построят в городе Ош с помощью ЕБРР

В Оше построят новый санитарный полигон и рекультивируют старую свалку. Финансирование поступит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, работы проводятся в рамках проекта «Улучшение системы управления твердыми отходами в городе Оше».

«В настоящее время проводят тендеры, по завершению которых начнут строительство», — говорится в сообщении.

Мэрия отметила, с ходом реализации проекта сегодня ознакомился заместитель министра финансов Руслан Татиков.