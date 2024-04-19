22:00
USD 89.01
EUR 95.05
RUB 0.94
Общество

В Оше сдадут в эксплуатацию школу, строительство которой заморозили 9 лет назад

Школа на 275 мест, строительство которой остановлено в 2015 году, будет сдана в эксплуатацию в этом году. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Оша.

По ее данным, сегодня с ходом строительства ознакомился градоначальник Бакытбек Жетигенов. Школа появится в МТУ «Алымбек датка» на участке Ирригатор. До начала учебного года запланирована сдача объекта в эксплуатацию.

В мэрии добавили, что в настоящее время завершение строительства школ, возводимых за счет средств республиканского бюджета, находится на контроле кабинета министров.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292045/
просмотров: 90
Версия для печати
Материалы по теме
Новый санитарный полигон построят в городе Ош с помощью ЕБРР
В городе Ош прошла экологическая акция. Высадили 1,2 тысячи саженцев
В городе Ош сносят скандальное кафе «Манас-Ата»
В южной столице на ремонт закрыли часть улицы Ошской
В Оше расширяют и реконструируют улицу
Пособия почти в 2 миллиона сомов незаконно выдали чиновники в Ошской области
В городе Ош сносят незаконные постройки на территории школы № 47
Блогера, публично оскорбившего незнакомку в Оше, арестовали на пять суток
Ущерб 14 миллионов сомов. На сотрудников Ошского горсуда завели уголовное дело
Блогера, публично оскорбившего незнакомую девушку, доставили в милицию
Популярные новости
Все 32&nbsp;маршрута движения муниципальных автобусов в&nbsp;Бишкеке Все 32 маршрута движения муниципальных автобусов в Бишкеке
В&nbsp;мае у&nbsp;кыргызстанцев будут длинные выходные В мае у кыргызстанцев будут длинные выходные
Парада на&nbsp;День Победы в&nbsp;Бишкеке не&nbsp;будет Парада на День Победы в Бишкеке не будет
В&nbsp;Бишкеке появился новый автобусный маршрут В Бишкеке появился новый автобусный маршрут
Бизнес
Блокировка TikTok лишает граждан развития бизнеса и&nbsp;культуры&nbsp;&mdash; Сергей Соколов Блокировка TikTok лишает граждан развития бизнеса и культуры — Сергей Соколов
Финансовый отчет ОсОО &laquo;Микрокредитная компания &laquo;Ала-Тоо Кредит&raquo; Финансовый отчет ОсОО «Микрокредитная компания «Ала-Тоо Кредит»
Финансовый отчет ОсОО &laquo;Микрокредитная Компания &laquo;Кемин&raquo; Финансовый отчет ОсОО «Микрокредитная Компания «Кемин»
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; стал частью международной инвестиционной группы Visor «Халык Банк Кыргызстан» стал частью международной инвестиционной группы Visor
19 апреля, пятница
22:00
Все 32 маршрута движения муниципальных автобусов в Бишкеке Все 32 маршрута движения муниципальных автобусов в Бишк...
21:48
В Оше сдадут в эксплуатацию школу, строительство которой заморозили 9 лет назад
21:23
Механизм медиации в Кыргызстане не работает. Минюст предлагает реформу
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 20 апреля: днем без осадков
20:46
Верховный суд признал законным запрет на митинги в Бишкеке