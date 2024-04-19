В Оше сдадут в эксплуатацию школу, строительство которой заморозили 9 лет назад

Школа на 275 мест, строительство которой остановлено в 2015 году, будет сдана в эксплуатацию в этом году. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Оша.

По ее данным, сегодня с ходом строительства ознакомился градоначальник Бакытбек Жетигенов. Школа появится в МТУ «Алымбек датка» на участке Ирригатор. До начала учебного года запланирована сдача объекта в эксплуатацию.

В мэрии добавили, что в настоящее время завершение строительства школ, возводимых за счет средств республиканского бюджета, находится на контроле кабинета министров.