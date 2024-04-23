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В доме малютки Бишкека умер младенец. Прокуратура завела уголовное дело

По факту смерти четырехмесячного ребенка в Центре реабилитации детей и поддержки семьи в Бишкеке прокуратура Октябрьского района столицы провела проверку. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Установлено, что 8 апреля гражданка С.Н. обратилась в управление социальной защиты Октябрьского района для получения документа, удостоверяющего личность четырехмесячной приемной девочки. При этом работники управления в связи с отсутствием документа, удостоверяющего личность новорожденной девочки, сообщили в службу 102.

Сотрудники УВД Октябрьского района вместе с социальными работниками, не принимая во внимание состояние ребенка, возраст и необходимость особого ухода за ним, а также то, что он четыре месяца находился под опекой определенного лица, изъяли у гражданки С.Н. ребенка против ее воли и передали в реабилитационный центр.

12 апреля вследствие небрежного и халатного отношения медицинского персонала центра к служебным обязанностям новорожденная девочка скончалась.

Прокуратура района в отношении ответственных лиц УВД Октябрьского района, управления соцзащиты и Центра реабилитации детей и поддержки семьи Бишкека возбудила уголовное дело по статье 348 «Халатность» УК КР. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время уголовное дело расследует следственный отдел управления ГКНБ по столице.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/292335/
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