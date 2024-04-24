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Общество
Сюжет: Насилие над детьми

Мужчина избил семилетнего мальчика. Акыйкатчи просит наказать виновника

Омбудсмен Джамиля Джаманбаева призывает государственные органы принять меры по недопущению насилия в отношении детей. Об этом сообщила пресс-служба акыйкатчи.

Джамиля Джаманбаева подчеркивает, что инцидент в одной из школ Бишкека, где был избит ученик первого класса, — это вопиющее нарушение прав ребенка.

«Ни при каких обстоятельствах не допускается применение насилия в отношении ребенка взрослыми. Государственным органам требуется безотлагательно принять все необходимые меры, чтобы не допустить насилия», — сказала она.

Мать избитого семилетнего ученика обратилась в институт омбудсмена с просьбой защитить права ее ребенка. Она возмущена, что мужчина, избивший при всех ее сына, не находится под стражей.

«Мы настаиваем на том, что данный мужчина опасен для общества. Никто не даст гарантию, что завтра он не будет избивать другого ребенка. Взрослые на то и взрослые, что дают отчет своим действиям. Мужчина не имел права избивать моего сына. Есть много способов объяснить ребенку, если у него были к нему какие-то вопросы. Мой сын никогда не конфликтовал с его сыном. Мы в тесном контакте взаимодействуем со школой. После избиения мой ребенок боится всего, получил ушибы разных частей тела. Я опасаюсь за его состояние. Пусть виновник получит наказание по всей строгости закона», — сказала заявительница.

Она также пожаловалась на следователя, который, ссылаясь на занятость, заставил их ждать около трех часов, а также не принял заявление из школы.

Институт омбудсмена, согласно мандату, направил официальные запросы соответствующим государственным органам с требованиями обеспечить соблюдение прав мальчика. Также оперативно приняты меры по оказанию содействия в предоставлении бесплатного адвоката и психолога для матери и ребенка.

Джамиля Джаманбаева призывает следственные органы при окончательной квалификации действий обвиняемого и при направлении уголовного дела в суд не забывать о нормах статьи 74 УК КР, согласно которой преступление в отношении ребенка является отягчающим обстоятельством.

Отметим, ранее в милиции сообщали об избиении мальчика 2016 года рождения. Мужчина без причины нанес телесные повреждения ребенку в здании одного из учебных заведений. Ленинский районный суд Бишкека отправил подозреваемого в избиении под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292484/
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